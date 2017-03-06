Разработка YotaPhone 3 подтверждена

Команда разработчиков YotaPhone подтвердила, что подготовка к выпуску YotaPhone 3, действительно ведется. Как сообщается в официальном аккаунте в Instagram, на данный момент ведется разработка третьего поколения YotaPhone.





Напомним, российский смартфон YotaPhone выпускается компанией Yota Devices. Главной его изюминкой стал второй дисплей на базе электронной бумаге на задней панели. Первое поколение YotaPhone вышло в конце 2013 года, а YotaPhone 2 — в декабре 2014 года.

На днях в сети появились слухи о том, что сборщиком YotaPhone 3 станет китайская компания Coolpad. Интересно, что в 2015 году Yota Devices официально объявляла, что следующие поколения YotaPhone будут собираться на мощностях китайской корпорации ZTE.