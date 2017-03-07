Caviar выпускает iPhone 7 с кожей анаконды для патриоток

После выпуска золотого iPhone Макарова с чехлом-кобурой к 23 февраля, команда ювелирного бренда Caviar представила к 8 марта специальную женскую версию. По словам создателей, это первый в истории женский патриотический iPhone 7.





Модель получила название Caviar iPhone 7 Atlante Russia Anaconda Bianco. В ее отделке используется белая кожа анаконды, объемное изображение герба России с двойным золотым покрытием (999-проба, 7 мкм), табличка с ручной гравировкой "Любовь начинается с России", рамка с ручной гравировкой/чеканкой, все с двойным золотым покрытием.

Стоимость Caviar iPhone 7 Atlante Russia Anaconda Bianco составляет 179 000 рублей при объеме памяти в 32 ГБ, 194 000 рублей за версию с 128 ГБ и 209 000 рублей за 256 ГБ.