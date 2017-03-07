Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ выходит в России

Компания Meizu сообщила о скором начале продаж в России смартфона Meizu Pro 6 Plus в версии 128 ГБ. Выдача и рассылка предварительных заказов начнется 9 марта 2017 года. В этот же день также станут доступны Meizu Pro 6 Plus на 64 ГБ в серебристом цвете.


Напомним, в России уже стали доступны Meizu Pro 6 Plus с 64 ГБ встроенной флеш-памяти в темно-серой расцветке с конца января. Изначально Meizu Pro 6 Plus был представлен в конце ноября 2016 года и позиционируется производителем как музыкальный флагман. В декабре он появился в предзаказе в России в версии с 64 ГБ флеш-памяти по цене 34 990 рублей. В начале января также стало можно оформить предзаказ на Meizu Pro 6 Plus с 128 ГБ встроенной флеш-памяти за 38 990 рублей. С началом продаж цены не изменились.

Как отмечает производитель, Meizu Pro 6 Plus на 128 ГБ отличается не только большим накопителем, но и более производительным процессором Exynos 8890 с максимальной тактовой частотой 2,3 ГГц вместо 2,0 ГГц у 64-ГБ версии, 12-ядерным графическим чипом Mali T880 MP12, вместо десятиядерного Mali T800-10 у 64-ГБ версии.

Источник
Meizu
Теги
смартфон ANDROID Россия MEIZU Meizu Pro 6 Plus

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