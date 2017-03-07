Металлический флагман Nokia получит двойную камеру

Китайские источники сообщили о подготовке компанией HMD Global пары флагманских смартфонов для выпуска в 2017 году, в дополнение к представленным недорогим Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3.


Этими флагманами, предположительно, станут Nokia 8 и Nokia P1. Утверждается, что оба смартфона получат в качестве основы процессор Qualcomm Snapdragon 835. Они будут отличаться размерами дисплея и объемом оперативной памяти — 4 ГБ или 6 ГБ .

Более крупный смартфон получит металлический корпус и двойную основную камеру. Как ожидается, смартфоны дебютируют в июне, а цена составит около 580 и 650 долларов США.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Nokia HMD

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