Samsung начинает продажи Galaxy C5 Pro

Компания Samsung без особого шума рассекретила смартфон Galaxy C5 Pro и уже начала принимать предварительные заказы на него в Китае. Смартфон представляет собой "младшего брата" вышедшего пару месяцев назад Galaxy C7 Pro и тоже относится к среднему классу.





Samsung Galaxy C5 Pro заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. Он оснащается 5,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 626 с тактовой частотой 2,2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками памяти microSD.

Размеры составляют 145,7 х 71,4 х 7 мм, а вес — 145 граммов. Аккумулятор обладает емкостью 2 600 мАч. Есть порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow. Поддерживается платежный сервис Samsung Pay.

Смартфон предлагается примерно за $362 в трех вариантах расцветки — розовой, голубой и золотистой. Продажи в Китае стартуют 16 марта 2017 года.