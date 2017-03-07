Рассекречены регионы выпуска защищенного Samsung Galaxy Xcover 4

На прошлой неделе компания Samsung представила новое поколение защищенных смартфонов — Galaxy Xcover 4. Теперь стал известен список регионов, где смартфон планируется выпускать. Им поделился профильный ресурс SamMobile.





Среди них: Испания, Австрия, Швейцария, Болгария, Великобритания, Румыния, Греция, Хорватия, Германия, Чехия, Франция, Италия, скандинавские страны, Словакия, Голландия, Польша, Бельгия, Прибалтика, юго-восточная Европа, Словения, Швейцария, Португалия, Венгрия, Ирландия, Южная Африка. Как мы видим, России среди этих регионов нет.

Напомним, Samsung Galaxy Xcover 4 сертифицирован по стандарту IP68, что говорит о возможности погружения на 1,5 метра и полной защите от проникновения пыли. В плане ударопрочности, переносимости вибраций, низких и высоких температур, то смартфон соответствует американскому военному стандарту MIL-STD 810G. Кроме того, сенсорный экран распознает нажатия в перчатках, а под дисплеем расположены аппаратные навигационные кнопки.

Samsung Xcover 4 оснащается 4,99-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал неназванный четырехъядерник с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2800 мАч.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Продажи Samsung Xcover 4 начнутся в Европе в апреле по цене 259 евро.