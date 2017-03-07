Помощневший ZTE Blade V8 вышел в продажу

Компания ZTE анонсировала недорогой смартфон ZTE Blade V8 с двойной основной камерой пару месяцев назад — на январской выставке CES 2017. Сегодня стартовали его продажи в Китае.





Интересно, что смартфон вышел в продажу в более продвинутой конфигурации, чем было заявлено изначально — с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, вместо 2 или 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти.





Остальные параметры остались без изменений. Камера состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 2-мегапиксельного вспомогательного. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной камерой со вспышкой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, есть возможность расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.





Также стоит отметить сканер отпечатков пальцев, FM-радио и аккумулятор на 2730 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой Mifavor 4.2. Цена составила 1499 китайских юаней, то есть около 215 долларов США.