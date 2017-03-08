Huawei P10 появился в продаже

Мы уже писали, что флагманский Huawei P10 начал появляться в предзаказе в Испании и Голландии. Теперь он объявился в Германии. Причем у онлайн-ритейлера Sparhandy смартфон Huawei P10 уже имеется в наличии, а не только принимаются предварительные заказы.





Без заключения контракта с оператором цена на Huawei P10 у Sparhandy составляет 599 евро, что на 50 евро меньше рекомендованной производителем розничной цены. Сходу купить можно серебристую модель, а версии черного, золотистого и синего цветов станут доступны с 20 марта и 18 апреля.

Напомним, смартфон Huawei P10 стал наследником оказавшегося настоящим хитом Huawei P9 с двойной 12-мегапиксельной камерой Leica. Новое поколение получило не только основную двойную камеру, сертифицированную Leica, фронтальная камера теперь может похвастаться оптикой Leica. Основная камера состоит из модулей на 12 и 20 мегапикселей, реализующие двухкратный гибридный зум.

Huawei P10 оснащается 5,1-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3200 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.