BlackBerry Aurora представили официально

Как и ожидалось, BB Merah Putih, владеющая правами на создание, продвижения и продажу смартфонов BlackBerry в Индонезии, официально представила новый смартфон BlackBerry Aurora. Устройство станет первым BlackBerry, произведенным в Индонезии и первым BlackBerry с возможностью работы с двумя SIM-картами, сообщает Стэнли Виджаджа (Stanly Widjaja), вице-президент BB Merah Putih.

Внутри гаджета с 5,5-дюймовым дисплеем (разрешение 720p) находится процессор Snapdragon 425, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 МП, для селфи используется датчик на 8 МП. Работает новинка от аккумулятора емкостью 3000 мАч.

Габариты смартфона — 152 х 76,8 х 8,5 мм, вес — 178 граммов. BlackBerry Aurora работает на Android 7.0, будет доступен в черном, серебристом и золотом цветовых решениях. Стоимость в Индонезии составляет около 260 долларов (3 499 000 индонезийских рупий). Предзаказ внутри страны можно сделать до 12 марта.  

Источник
GSMArena
Теги
BLACKBERRY смартфоны BlackBerry Aurora

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Смартфон LeEco Le Pro 3 Elite получил урезанные возможности
Google работает над новыми смарт-функциями для Android
Запоздалый iPhone 8 может получить название iPhone Edition

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80