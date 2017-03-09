BlackBerry Aurora представили официально

Как и ожидалось, BB Merah Putih, владеющая правами на создание, продвижения и продажу смартфонов BlackBerry в Индонезии, официально представила новый смартфон BlackBerry Aurora. Устройство станет первым BlackBerry, произведенным в Индонезии и первым BlackBerry с возможностью работы с двумя SIM-картами, сообщает Стэнли Виджаджа (Stanly Widjaja), вице-президент BB Merah Putih.

Внутри гаджета с 5,5-дюймовым дисплеем (разрешение 720p) находится процессор Snapdragon 425, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель на 32 ГБ. Основная камера имеет разрешение 13 МП, для селфи используется датчик на 8 МП. Работает новинка от аккумулятора емкостью 3000 мАч.

Габариты смартфона — 152 х 76,8 х 8,5 мм, вес — 178 граммов. BlackBerry Aurora работает на Android 7.0, будет доступен в черном, серебристом и золотом цветовых решениях. Стоимость в Индонезии составляет около 260 долларов (3 499 000 индонезийских рупий). Предзаказ внутри страны можно сделать до 12 марта.