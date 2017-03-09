LG начинает продажи флагманского LG G6

Компания LG Electronics сообщила о начале продаж флагманского смартфона LG G6. С 10 марта он станет доступен на своем родном рынке — в Южной Корее. Цена составляет 899 800 корейских вонов, то есть около 775 долларов США. Международный выход флагмана состоится немного позднее.


LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Для сравнения, у LG G5 используется 5,3-дюймовый дисплей 16:9 с разрешением QHD (1440 х 2560 пикселей) и 554 ppi.


Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов. Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.


Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев,ЦАП Quad, как у LG V20, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.


Источник
LG
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