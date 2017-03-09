Motorola в открытую тестирует смартфон Moto Z 2017

Судя по всему, Motorola, ставшая подразделением Lenovo, не особо скрываясь тестирует свой новый смартфон Moto Z 2017 года выпуска. Первое появление на публике было замечено на недавней выставке MWC 2017 на изображении с игровой панелью Gamepad Moto Mod.





На нем была показана неизвестная модель Moto Z с необычной для брэнда овальной домашней кнопкой со сканером отпечатков пальцев, отличающаяся от квадратных кнопок в текущих смартфонах.

А теперь американский Sprint и Motorola продемонстрировали новый сервис оператора — Gigabit Class LTE. В пресс-релизе Sprint прямо указано, что возможности гигабитного LTE демонстрируются на будущем флагмане Motorola. Также отмечается, что модель базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 со встроенным модемом Snapdragon X16 LTE. Дополнительные подробности пока не раскрываются.