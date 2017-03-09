Oppo F3 Plus получит двойную селфи-камеру

Компания Oppo готовит к выпуску очередное пополнение F-серии смартфонов для любителей автопортретов. Как ожидается, дебют смартфонов Oppo F3 и Oppo F3 Plus состоится 23 марта 2017 года. А пока в сеть утекла информация о характеристиках старшей модели. Список опубликовал профильный ресурс Android Pure.


Итак, согласно утечке, Oppo F3 Plus оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и стеклом Corning Gorilla Glass 5, двойной фронтальной камерой с модулями на 16 и 8 Мп, а также 16-мегапиксельной основной камерой.


Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm MSM8976 Pro, он же Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 4 000 мАч.

Поддерживаются две SIM-карты и LTE. размеры составляют 163,63 x 80,8 x 7,35 мм, а вес — 185 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Color OS 3.0 на базе Android 6.0 Marshmallow.

Источник
Android Pure
Теги
смартфон ANDROID

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