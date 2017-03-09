Стодолларовый Vivo Y25 получил 4,5-дюймовый экран

Компания Vivo представила бюджетный смартфон Vivo Y25 с поддержкой сотовых сетей LTE. По современным меркам он может считаться компактным — диагональ дисплеем составляет "всего" 4,5 дюйма.


Смартфон оснащается IPS-экраном с разрешением FWVGA (854 x 480 пикселей), 2-мегапиксельной фронтальной и 5-мегапиксельной основной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6580 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali 400 MP2, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-пмяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 1900 мАч.


Поддерживаются две SIM-карты, 4G LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.0, GPS, FM-радио. Работа производится под управлением Funtouch OS 2.1 на базе Android 5.1 Lollipop. Смартфон Vivo Y25 предлагается в белом и сером цветовых вариантах по цене около 112 долларов США.

Источник
Vivo
Теги
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