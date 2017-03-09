6-дюймовый смартфон ZTE Z986 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ZTE Z986, который пока не был представлен официально.


По данным бенчмарка, ZTE Z986 представляет собой внушительный смартфон с большим дисплеем диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор Snapdragon от Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, отмечаются основная камера разрешением 12 или 13 мегапикселей, 5-мегапиксельная фронтальная камера. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Источник
GFXBench
Теги
смартфон ANDROID ZTE GFXBench

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017. ZTE начала сбор денег на липкий смартфон с отслеживанием глаз

5 января

IFA 2016. Знакомство с ZTE Axon 7 Mini — самым доступным смартфоном для аудиофила

5 сентября 2016

ZTE рассекретила смартфон Blade V8 с двойной камерой

29 декабря 2016

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля 2016

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Обзор ZTE Axon 7 mini: лучший звук за минимум денег

22 ноября 2016
Из рубрикиТелефоны
Стодолларовый Vivo Y25 получил 4,5-дюймовый экран
Motorola в открытую тестирует смартфон Moto Z 2017
ASUS Zenfone 3 обновляются до Android 7.0 Nougat

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 175
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80