6-дюймовый смартфон ZTE Z986 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона ZTE Z986, который пока не был представлен официально.





По данным бенчмарка, ZTE Z986 представляет собой внушительный смартфон с большим дисплеем диагональю 6 дюймов и разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Аппаратной основой стал неназванный восьмиядерный процессор Snapdragon от Qualcomm с тактовой частотой 2,2 ГГц и графикой Adreno 506, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, отмечаются основная камера разрешением 12 или 13 мегапикселей, 5-мегапиксельная фронтальная камера. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.