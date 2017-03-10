Эскизы Xiaomi Mi 6 засветились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились наброски, на которых, как утверждается, показан готовящийся к выпуску флагманский смартфон Xiaomi Mi 6, пока еще не представленный официально.


Судя по скетчам, Xiaomi Mi 6 получил довольно широкие кромки сверху и снизу дисплея и тонкие по бокам. Также можно отметить домашнюю кнопку, вероятно, со сканером отпечатков пальцев, двойную камеру за задней панели и порт USB Type-C.


Согласно более ранним утечкам, Xiaomi Mi 6 дебютирует 16 апреля 2017 года в трех версиях. Две из них — с плоским и изогнутым дисплеями, причем оба будут изготовлены по технологи OLED и получат разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей).

Они оснащаются двойными камерами, основаны на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти или 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Третий вариант получит двойную камеру, процессор MediaTek Helio X30, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Mi 6

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