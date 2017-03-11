Maze показала смартфон Maze Alpha

Новая компания Maze тизерит свой первый смартфон под названием Maze Alpha. Устройство окажется безрамочным и весьма стильным, судя по изображениям (напоминает Xiaomi Mi Mix, не так ли). Предположительно Alpha получит 5,5- или 6-дюймовый AMOLED дисплей со стеклом Gorilla Glass 4. Информации о разрешении нет, но можно предположить, что оно не будет ниже 1920 х 1080 пикселей.

На фото можно увидеть двойную основную камеру со вспышкой. Характеристики неизвестны, зато мы знаем, что поставщиком сенсоров является Sony. Кроме того, известно, что Maze Alpha получит Android 7.0 Nougat из коробки. 

Основным целевым рынком называется Европа. Начать продажи Alpha боссы Maze планируют уже в апреле этого года. 

Сама Maze является частью более крупной корпорации, базирующейся в Китае. В ней трудятся 850 человек, заключены контракты с Qualcomm, Samsung, Japan Display, MediTek и другими крупными поставщиками комплектующих.

Всё серьёзно! 

Источник
DigitalTrends
Теги
смартфоны

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
Samsung Galaxy S8 и S8 Plus предстали на семейном фото с Note 7
Huawei выпустит мощный Honor V9 в Европе как Honor 8 Pro
Samsung Galaxy S8 узнает пользователя по лицу

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 176
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 87
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 80