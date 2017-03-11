Maze показала смартфон Maze Alpha

Новая компания Maze тизерит свой первый смартфон под названием Maze Alpha. Устройство окажется безрамочным и весьма стильным, судя по изображениям (напоминает Xiaomi Mi Mix, не так ли). Предположительно Alpha получит 5,5- или 6-дюймовый AMOLED дисплей со стеклом Gorilla Glass 4. Информации о разрешении нет, но можно предположить, что оно не будет ниже 1920 х 1080 пикселей.

На фото можно увидеть двойную основную камеру со вспышкой. Характеристики неизвестны, зато мы знаем, что поставщиком сенсоров является Sony. Кроме того, известно, что Maze Alpha получит Android 7.0 Nougat из коробки.

Основным целевым рынком называется Европа. Начать продажи Alpha боссы Maze планируют уже в апреле этого года.

Сама Maze является частью более крупной корпорации, базирующейся в Китае. В ней трудятся 850 человек, заключены контракты с Qualcomm, Samsung, Japan Display, MediTek и другими крупными поставщиками комплектующих.

Всё серьёзно!