В Китае подорвался Samsung Galaxy Note 4

В Китае зафиксирован случай очередного самоподрыва смартфона Samsung. На этот раз ночью, во время зарядки от сети загорелся и взорвался смартфон Samsung Galaxy Note 4, купленный в августе 2016-го года.

В результате инцидента пострадал 5-летний ребенок, девочка по имени Фен Йун (Feng Yung), которая спала рядом с заряжающимся устройством. Маленькая китаянка получила ожоги лица и рук — мать утверждает, что девочке сейчас трудно есть и говорить. Кроме того, существует риск, что девочка останется обезображенной.

В Samsung в курсе произошедшего.  

Источник
Wccftech
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 4 взрыв

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