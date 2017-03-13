HMD не лишит флагманы Nokia оптики Carl-Zeiss

В сети на днях появились слухи о том, что в будущих флагманских смартфонах Nokia не будет использоваться оптика Carl-Zeiss. Теперь вопрос прояснил представитель HMD Global журналистам профильного ресурса NokiaPowerUser.





Слухи пошли после твита с аккаунта Nokia Mobile, сообщающего, что HMD не будет использовать оптику Carl-Zeiss в Android-смартфонах Nokia. Как оказалось, на самом деле команда HMD имела ввиду лишь то, что в уже анонсированных смартфонах Nokia 3, Nokia 5 и Nokia 6 такой оптики не появится. При этом в грядущих флагманах она вполне может обнаружиться.

Согласно более ранним утечкам, HMD Global сейчас готовит к выпуску два высококлассных смартфона на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 835. Они будут отличаться размерами дисплея и объемом оперативной памяти — 4 ГБ или 6 ГБ. Более крупный смартфон получит металлический корпус и двойную основную камеру. Как ожидается, смартфоны дебютируют в июне, а цена составит около 580 и 650 долларов США.