Рассекречена европейская цена на флагманский LG G6

Компания LG Electronics начала продажи своего нового флагманского смартфона, LG G6, в конце прошлой недели. Правда, пока только на домашнем рынке — в Южной Корее. Относительно Европы производитель еще не сообщала условий выпуска. Однако информация постепенно появляется в сети.





Так, крупный немецкий ритейлер MediaMarkt указал цену на непривязанный к операторам LG G6 в размере 749 евро и принимает предварительные заказы на все три цветовые версии. Выход в LG G6 в США ожидается 7 апреля, а в Европе — немного позднее.

Напомним, LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов.

Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.