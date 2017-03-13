Флагманский LG G6 появится за пределами Кореи 7 апреля

Компания LG Electronics начала продажи своего нового флагманского смартфона, LG G6, в конце прошлой недели. Правда, пока только на домашнем рынке — в Южной Корее. Сроки выхода за ее пределы производитель пока не называл. Известный своей осведомленностью Эван Бласс (Evan Blass) через свой аккаунт в Twitter под ником @evleaks опубликовал подробности о релизе в США.





По его данным, смартфон станет доступен в США 7 апреля, практически на месяц позднее, чем в Корее. В качестве доказательства он приводит пресс-рендеры LG G6 на которых указана эта дата. Также он отмечает, что в Америке не будет продаваться белая версия смартфона. Отметим, что американская вариация LG G6 получит беспроводную зарядку, а для других регионов она не предусмотрена.

LG G6 оснащается 5,7-дюймовым дисплеем FullVision с разрешением QHD+ (1440 x 2880 пикселей), что дает результирующую плотность 564 точек на дюйм. Смартфон получил двойную основную камеру с 13-мегапиксельными сенсорами, один из объективов широкоугольный, с углом обзора 125 градусов. Фронтальная камера получила разрешение 5 Мп и угол обзора в 100 градусов.

Он базируется на прошлогоднем Qualcomm Snapdragon 821, а не на топовом процессоре Snapdragon 835 текущего года, который еще только должен выйти в ближайшем будущем. Используются 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3300 мАч с возможностью беспроводной зарядки.

Также можно отметить металлический корпус, защиту от воды и пыли по стандарту IP68 (погружение до полутора метров на полчаса), сканер отпечатков пальцев, поддержку 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2 LE, GPS, NFC, порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой LG UX 6.0, оптимизированной для дисплея FullVision. Предусмотрена поддержка голосового помощника Google Assistant. Размеры составляют 148,9 x 71,9 x 7,9 мм, а вес — 163 грамма.