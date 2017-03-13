Смартфон Micromax Q354 оценен дешевле 5 тысяч рублей

Индийский производитель Micromax сообщил о начале продаж в России доступного смартфона Micromax Q354. Модель отличается простыми параметрами, а рекомендованная розничная цена составила 4 590 рублей.

Micromax Q354 оснащается 5-дюймовым TN-дисплеем с разрешением FWVGA (854 х 480 пикселей), 5-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT6580M с тактовой частотой 1,3 ГГц, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2200 мАч. По словам производителя, это обеспечивает 250 часов работы в режиме ожидания, 10 часов в режиме разговора или 3,5 часа активного пользования Интернетом. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Поддерживаются две SIM-карты, при этом поддержки сетей 4G LTE нет.

Источник
Micromax
Теги
смартфон ANDROID Россия Micromax

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