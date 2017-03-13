Аналитик подтвердил параметры и дату релиза Samsung Galaxy S8

Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) из компании KGI Securities, известный своими связями с цепочкой поставок производителей, поделился порцией предсказаний относительно готовящихся к выпуску флагманских смартфонов Samsung — Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus.





Несмотря на недавние слухи о том, что дату выхода в продажу перенесли с 21 апреля 2017 года на 28 апреля, аналитик склонен утверждать, что релиз состоится, все-таки, 21 апреля. Также он подтвердил основных характеристики флагманов.

Так, по его мнению, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. При этом оба экрана будут изготовлены по технологии AMOLED, закрыты изогнутым 3D-стеклом и получат разрешение WQHD+ (2960×2400 пикселей). Под дисплеем аппаратных кнопок не будет. На передней панели разместятся сенсоры приближения, освещенности, ИК-сенсор для распознавания радужки глаз, фронтальная камера. На задней панели расположатся основная камера, сканер отпечатков пальцев, вспышка, пульсомер.

Емкость аккумулятора у старшей модели составит 3500 мАч, у младшей — 3000 мАч. Версии для США, Японии и Китая базируются на Qualcomm Snapdragon 835, а европейские вариации и для остальной Азии — на Exynos 8895 от Samsung. В большинстве регионов объем оперативной памяти составит 4 ГБ, а в Корее и Китае — 6 ГБ. Также отмечаются 12-мегапиксельная основная не двойная камера, 8-мегапиксельная фронтальная камера, порт USB Type-C

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Согласно более ранним утечкам, флагманы еще получат голосовой помощник под названием Bixby и работают под управлением Android 7.1.1 Nougat. Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Что касается цен, то ожидается цена в 799 евро за Samsung Galaxy S8 и 899 евро за Samsung Galaxy S8 Plus, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge.