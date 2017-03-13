Sony Xperia XA1 прибудет Европу 10 апреля

Европейские продажи смартфона Sony Xperia XA1 в Европе начнутся 10 апреля 2017 года. В частности, старт продаж 10 апреля подтвердил британский ритейлер Clove. Ритейлер уже принимает предварительные заказы по цене 229 фунтов стерлингов, то есть колок 280 долларов США.


Напомним, Sony Mobile представила недорогой Xperia XA1 на выставке MWC 2017, которая прошла в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Смартфон Xperia XA1 заключен в корпус с пластиковой задней крышкой, качель громкости звука перенесли наверх. Он может похвастаться 23-мегапиксельной основной камерой как у Xperia Z5. Обеспечивается запуск камеры за 0,6 секунды. Он оснащается 5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной фронтальной камерой, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P20 MTK6757, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 256 ГБ.

Аккумулятор обладает емкостью 2300 мАч. Технология зарядки Qnovo подбирает режим зарядки, чтобы продлить жизнь аккумулятора. Смартфон учится и вечером будет предлагать растянуть зарядку до момента пробуждения, но можно отказаться и зарядить в обычном режиме.

Поддерживаются LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), NFC, Bluetooth 4.2. Сканера отпечатков пальцев не предусмотрено. Размеры составляют 145 х 67 х7,9 мм, а вес — 145 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Интересно, что в России только двухсимочная версия этого смартфона, причем слот для флеш-карты предусмотрен отдельный.

Источник
Clove
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смартфон ANDROID SONY

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