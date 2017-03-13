Xiaomi Redmi Note 4 наращивает память

Китайская компания Xiaomi с завтрашнего дня начинает продажи "эксклюзивной версии" смартфона Xiaomi Redmi Note 4 у китайских онлайн-ритейлеров. Если ранее Xiaomi Redmi Note 4 предлагался с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, то Exclusive Version получила 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена на обновленный Xiaomi Redmi Note 4 составила около 200 долларов США.


В остальном смартфон остается прежним. Xiaomi Redmi Note 4 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной платформой стал десятиядерный процессор MediaTek Helio X20. Аккумулятор обладает емкостью 4100 мАч.

Источник
MyDrivers
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Note 4

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