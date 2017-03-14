Для iPhone создали чехол со встроенным Android-смартфоном

Компания ESTI запустила на краудфандинговой платформе Kickstarter сбор средств для необычной разработки под названием Eye. Фактически, это чехол для iPhone, в который встроен полноценный Android-смартфон.





Eye оснащается 5-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), четырехъядерным процессором на базе ARM Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 ГГц, аккумулятором на 2800 мАч, беспроводной зарядкой, двумя слотами для SIM-карт, слотом для карточек microSD до 256 ГБ, NFC, а также 3,5-мм разъемом для наушников. Все это работает на "чистом" Android 7.1 Nougat.





Предусмотрено две версии чехла — со встроенной поддержкой сотовой связи и без. Пока гаджет можно заказать за $95 ($129 с 4G), а розничная цена запланирована на уровне $189 ($229 для версии с 4G). Срок начала поставок запланирован на август 2017 года.





Отметим, что разработчики ставили цель по сборам в размере 95 тысяч долларов США, она уже заметно перевыполнена, хотя остался еще 31 день.