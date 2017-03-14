ФАС признала Apple виновной в ценовом сговоре на iPhone

ФАС (Федеральная антимонопольная служба) признала дочернюю компанию Apple в ценовом сговоре на iPhone на российском рынке. Если быть более точными, то «Эппл Рус» координировала ценообразование у российских реселлеров, что привело к одинаковым розничным ценам на смартфоны Apple в российской рознице.





Как показало расследование ФАС, со старта официальных продаж в России моделей Apple iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus большинство реселлеров устанавливали на них одинаковые цены. Эти цены рекомендовались «Эппл Рус», они поддерживались примерно три месяца после выхода смартфонов в продажу.

По словам ведомства, Apple следила за ценами в онлайн-магазинах и розничных точках и, если обнаруживала несоответствие рекомендациям, направляла реселлерам электронные письма с просьбой их изменить. Кроме того, следование рекомендациям могло быть прописано в договоре и реселлеру грозило его расторжение без объяснения причин.

Как отмечает ФАС, российская дочка Apple активно сотрудничала с ведомством в ходе рассмотрения дела и приняла необходимые меры к устранению нарушений закона. На будущее в компании разрабатываются антимонопольные меры, включающие, среди прочего, обучение работников нормам российского антимонопольного законодательства.