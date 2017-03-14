TAG Heuer представила модульные часы Connected Modular 45 на базе Android Wear 2.0

Известная швейцарская часовая компания TAG Heuer представила второе поколение своих смарт-часов. Модель получила название Connected Modular 45, создана в сотрудничестве с Intel и базируется на программной платформе Android Wear 2.0. Причем гаджет полностью соответствует своему названию, позволяя не только использовать разные ремешки, ушки, пряжки, но и заменить электронный модуль смарт-часов на обычный механический.





TAG Heuer Connected Modular 45 получили сертификацию «Swiss Made» (Сделано в Швейцарии). Производитель предлагает 11 вариантов дизайна, модуль самих часов выполнен в серебристом или черном цветах, ремешки выполнены из кожи, каучука, титана или керамики в различной расцветке. Предусмотрено 45 дополнительных опций, включая лакированную кожу, розовое золото и даже бриллианты. Всего получается 56 вариантов дизайна. Производитель говорит о 500 различных комбинаций.





Часы оснащаются 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 400 x 400 пикселей с сапфировым стеклом, процессором Intel Atom Z34XX, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 410 мАч. Поддерживаются WiFi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1 LE, NFC, GPS. Есть возможность работы как с Android, так и iOS 9. Предусмотрена защита от воды с возможностью погружения до 50 метров.

Цена на TAG Heuer Connected Modular 45 стартует от 1650 долларов США. Продажи начинаются в США, Европе, Британии, Гонконге, Японии, Австралии, Малайзии и Сингапуре.