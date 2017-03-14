У Vertu вновь сменился владелец

Компания Vertu в очередной раз сменила владельца, уже в третий раз за пять лет. На этот раз производителя премиальных смартфонов купила компания Baferton, базирующаяся на Кипре и принадлежащая скандальному турецкому миллиардеру Хакану Узану (Hakan Uzan). Который, что любопытно, некогда судился с Nokia и даже был приговорен к тюремному сроку за мошенничество. Впрочем, тогда все обошлось, Узана не посадили.

Сумма сделки составила примерно 60 000 000 долларов (известно, что это значительно меньше, чем за Vertu платили предыдущие владельцы). Напомним, что в 2012-ом году Nokia реализовала акции Vertu компании EQT VI, которая затем продала их китайцам из Godin Holdings.

Vertu долгое время приносит одни убытки. Изменится ли это с приходом нового руководства, неизвестно.  

Источник
Telegraph
Теги
смартфон Vertu

Комментарии

Материалы по теме

10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон

12 марта

5 лучших смартфонов весны 2017

9 марта

Vertu готовит новый премиум-смартфон Aster

26 сентября 2014

Vertu представила Android-смартфон за 5 тысяч евро

2 октября 2013

Vertu представила продвинутый люкс-смартфон Signature Touch за 7900 евро

3 июня 2014

Vertu представила свой самый мощный смартфон

24 сентября 2015
Из рубрикиТелефоны
ФАС признала Apple виновной в ценовом сговоре на iPhone
TAG Heuer представила модульные часы Connected Modular 45 на базе Android Wear 2.0
Подробности о Xiaomi Redmi Pro 2 с двойной камерой появились в сети

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 56