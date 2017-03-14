У Vertu вновь сменился владелец

Компания Vertu в очередной раз сменила владельца, уже в третий раз за пять лет. На этот раз производителя премиальных смартфонов купила компания Baferton, базирующаяся на Кипре и принадлежащая скандальному турецкому миллиардеру Хакану Узану (Hakan Uzan). Который, что любопытно, некогда судился с Nokia и даже был приговорен к тюремному сроку за мошенничество. Впрочем, тогда все обошлось, Узана не посадили.

Сумма сделки составила примерно 60 000 000 долларов (известно, что это значительно меньше, чем за Vertu платили предыдущие владельцы). Напомним, что в 2012-ом году Nokia реализовала акции Vertu компании EQT VI, которая затем продала их китайцам из Godin Holdings.

Vertu долгое время приносит одни убытки. Изменится ли это с приходом нового руководства, неизвестно.