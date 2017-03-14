Xiaomi Mi 6 получит керамическую версию

Кевин Вонг (Kevin Wang), известный аналитик, заявил на своей страничке в Weibo, что у Xiaomi Mi 6 действительно будет особенная, керамическая версия. К слову, именно Вонг ранее заявлял, что Apple также заинтересована в керамике для нового iPhone.

Xiaomi Mi 6 Ceramic Edition, если появится, скорее всего станет топовой и самой дорогой версией.

По данным источника, Xiaomi Mi 6 базируется на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 835 и станет первым китайским смартфоном на его основе. Также отмечаются 5,5-дюймовый дисплей со стеклом 2.5D, опция с керамическим корпусом и камера "как у Sony Xperia XZ Premium".

Ожидается, что стоимость смартфона составит 290 долларов за младшую версию и 365 долларов США за старшую версию с упомянутым выше керамическим корпусом. Всего должно быть предусмотрено три варианта — с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в керамическом корпусе.