Смартфон Xiaomi Redmi 4 Prime вышел в России

Российское представительство Xiaomi сообщило через свой Twitter-аккаунт о начале официальных продаж в России смартфона Redmi 4 Prime. Он представляет собой недорогой смартфон в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и емкой батареей. Xiaomi Redmi 4 Prime доступен в сером и серебристом цветовых вариантах по цене 15490 рублей.

Смартфон оснащаются 5-дюймовым экраном с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппартаной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладают емкостью 4100 мАч. Поддерживаются две SIM-карты, 4GLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS и ГЛОНАС.

Размеры составляют 141,3 × 69,6 × 8,9 мм, а вес — 156 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8.