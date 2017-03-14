Подробности о Xiaomi Redmi Pro 2 с двойной камерой появились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Pro 2, который пока не был представлен официально.


По словам источника, Xiaomi Redmi Pro 2 базируется на процессоре MediaTek Helio P25, несмотря на прошлые слухи о Qualcomm Snapdragon 660. Также отмечается 12-мегапиксельная двойная камера и две версии — одна с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а вторая — с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цена ожидается порядка 231 и 260 долларов США, соответственно.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит металлический корпус, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и аккумулятор на 4 500 мАч. Дебют Xiaomi Redmi Pro 2 может состояться в конце марта.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi Pro Xiaomi Redmi Pro 2

Комментарии

Материалы по теме

5 устаревших смартфонов, которые лучше новых

8 февраля

Главные новинки октября 2016 года: смартфоны

5 ноября 2016

Десятиядерный Xiaomi Redmi Pro c двойной камерой представлен официально

27 июля 2016

Король «бюджетников». Обзор недорогого смартфона Xiaomi Redmi 4A

28 февраля

Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года

28 декабря 2016

Металлический стодолларовый Xiaomi Redmi 4X получил аккумулятор на 4100 мАч

28 февраля
Из рубрикиТелефоны
ФАС признала Apple виновной в ценовом сговоре на iPhone
TAG Heuer представила модульные часы Connected Modular 45 на базе Android Wear 2.0
Китайцы не дают денег на производство YotaPhone 3

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 56