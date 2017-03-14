Подробности о Xiaomi Redmi Pro 2 с двойной камерой появились в сети

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Pro 2, который пока не был представлен официально.





По словам источника, Xiaomi Redmi Pro 2 базируется на процессоре MediaTek Helio P25, несмотря на прошлые слухи о Qualcomm Snapdragon 660. Также отмечается 12-мегапиксельная двойная камера и две версии — одна с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, а вторая — с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Цена ожидается порядка 231 и 260 долларов США, соответственно.

Согласно более ранним утечкам, смартфон получит металлический корпус, 5,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и аккумулятор на 4 500 мАч. Дебют Xiaomi Redmi Pro 2 может состояться в конце марта.