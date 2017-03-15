Nokia 6 протестировали на прочность

JerryRigEverything выложил в сеть видео, на котором испытал новый смартфон Nokia 6 на прочность. Проверялось, насколько устойчиво устройство к царапинам и грубой физической силе.

Выяснилось, что дисплей Nokia 6, защищенный стеклом Gorilla Glass 3, настолько же крепкий, насколько крепким он является у большинства современных смартфонов на рынке. Хорошая защита и у кнопки со сканером отпечатка пальцев и у камер.

Корпус гаджета сделан из цельного куска металла, металлическими являются также кнопки. Nokia 6 не только стильная, но и весьма надежная. Сломать смартфон автору видео так и не удалось. Он назвал его одним из самых прочных, что он видел в своей жизни.

Смартфон заключен в металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке. оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и 2.5D-дисплеем со скругленными кромками, 16-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 8-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 430, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч.