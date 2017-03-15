Мощный OnePlus 3T официально пришел в Россию

Официальные продажи смартфона OnePlus 3T начались на российском рынке. Об этом сообщила компания «Марвел-Дистрибуция», которая летом 2016 года сумела заключить эксклюзивный договор на поставки смартфонов и аксессуаров под брендом OnePlus на территории России и СНГ.





Напомним, OnePlus 3T дебютировал в ноябре. Он представляет собой улучшенную вариацию OnePlus 3, вышедшего в июне 2016 года.Среди улучшений — новый процессор, увеличенная емкость аккумулятора и улучшенная до 16 Мп фронтальная камера.

Смартфон оснащается 5,5-дюймовым Optic AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 4, 16-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX298, апертурой f/2.0, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией изображения, 16-мегапиксельной фронтальной камерой, сканером отпечатков пальцев в домашней кнопке и аккумулятором на 3400 мАч с технологией быстрой зарядки Dash Charge.

Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821 с графикой Adreno 530, 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.0. Поддерживаются две SIM-карты и LTE c VoLTE, Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 152,7 x 74,7 x 7,35 мм, а вес — 158 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Oxygen OS 4.0 на основе Android 7.0 Nougat.

В России доступна версия на 64 ГБ, а OnePlus 3T 128 ГБ поставлять в Россию пока не планируется. Смартфон предлагается по рекомендованной розничной цене 33 990 рублей.