Samsung Z4 на базе Tizen сертифицирован FCC

На сайте FCC (Федеральной Комиссии по Связи США) появилась документация на готовящийся к выпуску смартфон Samsung с модельным номером SM-Z400F, который пока не был представлен официально.





Судя по маркировке, речь идет о следующем смартфоне на базе операционной системы Tizen, его коммерческим названием может стать Samsung Z4. К сожалению, дополнительных подробностей на FCC пока еще нет.

В основу Samsung Z4 может лечь следующее крупное обновление открытой ОС — Tizen 3.0.