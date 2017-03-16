Google готовит большой смартфон Taimen

Буквально вчера стало известно о разработке двух наследников прошлогодних Pixel и Pixel XL под кодовыми названиями Walleye (светлопёрый судак) и Muskie (щука-маскинонг). А теперь в сети появилась информация о третьем смартфоне от Google. Информацией поделился профильный ресурс Droid Life со ссылкой на "множество" источников.





Смартфон получил кодовое название Taimen (таймень), продолжая милую сердцу Google рыбную тематику. Этот смартфон окажется больше Pixel и Pixel XL. Пока неясно, выйдет ли он в рамках серии Pixel под названием вроде Pixel XXL или окажется, например, своего рода третьем поколением Nexus 7.

Отметим, что такие "рыбные" кодовые имена вполне в духе фирменных смартфонов Google. Так, прошлогодние Pixel и Pixel XL назывались Marlin (марлин) и Sailfish (парусник, тоже рыба), а Nexus 5X и Nexus 6P — Bullhead (разновидность сома) и Angler (морской черт).

На данный момент технических подробностей о следующих Pixel известно не слишком много. Но Рик Остерло (Rick Osterloh), вице-президент Google по аппаратному направлению, подтвердил, что смартфоны останутся топовыми и не скатятся в бюджетный сегмент. Согласно более ранним слухам, смартфоны Google Pixel 2 получат защиту от воды по стандарту IP67 или IP68, что позволит им выдерживать погружение на глубину до полутора метров на полчаса. Также ожидается топовый процессор Qualcomm Snapdragon 835. Ориентировочная цена на Pixel 2 предсказывается на 50 долларов выше, чем у оригинала, то есть младшая модель может быть оценена в $699.