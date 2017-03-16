HTC готовит к выпуску Desire 650 dual sim

Разработчик под ником LlabTooFeR опубликовал в Twitter порцию подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне HTC Desire 650 dual sim, который пока не был представлен официально.



HTC Desire 650

По данным источника, хоть названия и похожи, но это другая модель, отличающаяся от смартфона HTC Desire 650, дебютировавшего в ноябре 2016 года. Новый HTC Desire 650 dual sim с кодовым названием A37 базируется на процессоре MediaTek, тогда как оригинальный Desire 650 получил Snapdragon 400 от Qualcomm. При этом смартфон будет ODM-устройством, то есть для HTC его сделает какая-то другая компания.

Также отмечаются наличие только двухсимочной версии и оболочка Sense 8.3, представляющая собой ODM-версию Sense 8.0, она не предназначена для портирование на существующие устройства HTC.

Напомним, HTC на днях опубликовала в соцсетях тизерное приглашение на мероприятие, назначенное на 20 марта 2017 года. Есть вероятность, что Desire 650 dual sim дебютирует именно на нем.