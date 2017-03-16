HTC готовит к выпуску Desire 650 dual sim

Разработчик под ником LlabTooFeR опубликовал в Twitter порцию подробностей о готовящемся к выпуску смартфоне HTC Desire 650 dual sim, который пока не был представлен официально.

HTC Desire 650
HTC Desire 650

По данным источника, хоть названия и похожи, но это другая модель, отличающаяся от смартфона HTC Desire 650, дебютировавшего в ноябре 2016 года. Новый HTC Desire 650 dual sim с кодовым названием A37 базируется на процессоре MediaTek, тогда как оригинальный Desire 650 получил Snapdragon 400 от Qualcomm. При этом смартфон будет ODM-устройством, то есть для HTC его сделает какая-то другая компания.

Также отмечаются наличие только двухсимочной версии и оболочка Sense 8.3, представляющая собой ODM-версию Sense 8.0, она не предназначена для портирование на существующие устройства HTC.

Напомним, HTC на днях опубликовала в соцсетях тизерное приглашение на мероприятие, назначенное на 20 марта 2017 года. Есть вероятность, что Desire 650 dual sim дебютирует именно на нем.

Источник
LlabTooFeR
Теги
смартфон ANDROID HTC HTC Desire 650

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