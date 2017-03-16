Новая версия iPhone выходит в Европе

В начале марта компания Apple неожиданно выпустила новую версию смартфона iPhone на азиатских рынках. Правда, речь идет вовсе не о iPhone 8 или iPhone 7S, а о новом золотистом варианте iPhone 6 с 32 ГБ флеш-памяти внутри. Раньше такой вариации не продавали — смартфон был доступен с накопителями на 16 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.





Теперь стало известно о скором запуске iPhone 6 с 32 ГБ в Европе. В частности, на следующей неделе продажи этого смартфона начнутся в Белоруссии. Об этом сообщил белорусский ресурс 42.Tut.by со ссылкой на магазин i-Store. По данным источника, на белорусском рынке iPhone 6 с 32 ГБ появится только в темно-сером корпусе. Цена составит около 522 долларов США. В Азии аналогичный iPhone стоит около 450 долларов США.