Новая версия iPhone выходит в Европе

В начале марта компания Apple неожиданно выпустила новую версию смартфона iPhone на азиатских рынках. Правда, речь идет вовсе не о iPhone 8 или iPhone 7S, а о новом золотистом варианте iPhone 6 с 32 ГБ флеш-памяти внутри. Раньше такой вариации не продавали — смартфон был доступен с накопителями на 16 ГБ, 64 ГБ и 128 ГБ.


Теперь стало известно о скором запуске iPhone 6 с 32 ГБ в Европе. В частности, на следующей неделе продажи этого смартфона начнутся в Белоруссии. Об этом сообщил белорусский ресурс 42.Tut.by со ссылкой на магазин i-Store. По данным источника, на белорусском рынке iPhone 6 с 32 ГБ появится только в темно-сером корпусе. Цена составит около 522 долларов США. В Азии аналогичный iPhone стоит около 450 долларов США.

Источник
42.Tut.by
Теги
смартфон Apple iPhone IOS iPhone 6

Комментарии

Из рубрикиТелефоны
В сети появились новые концептуальные изображения iPhone 8
Что случилось 15 марта 2017?
Предзаказ на Samsung Galaxy S8 откроется 7 апреля

Обсуждаемое

Компьютер месяца — январь 2017 433
5 лучших смартфонов 2016 года 280
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 177
Меховой iPhone Fatale выпущен в России 107
Обзор процессоров Intel Kaby Lake: оверклокерские Core i5-7600K и Core i7-7700K в погоне за 5000 МГц 88
10 приложений, которые нужно сразу установить на Android-смартфон 65