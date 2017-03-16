Samsung Galaxy S8 сможет снимать видео на скорости 1000 к/с

Компания Samsung может наделить свои новые флагманы, Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, способностью снимать видео со скоростью до 1000 кадров в секунду. Об этом сообщил корейский ресурс Naver.


Такая возможность будет задействована с помощью добавления буферной памяти DRAM непосредственно к сенсору камеры. Отметим, что Sony недавно анонсировала флагманский Xperia XZ Premium с 19-мегапиксельный сенсором IMX400, использующим аналогичную технику для съемки видео на скорости 960 к/с с разрешением 720p. При этом в Galaxy S8 будет использоваться другой сенсор.

Согласно более ранним утечкам, Samsung Galaxy S8 выйдет в двух версиях — с 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым дисплеем. Оба AMOLED-экрана будут изогнутыми с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) или даже WQHD+ (2960×2400 пикселей), смогут распознавать силу нажатия наподобие функции 3D Touch у iPhone 6s и 7. Фирменная домашняя кнопка со сканером отпечатков пальцев, ставшая одной из отличительных черт линейки Galaxy, устранена c лицевой панели и перемещена на заднюю поверхность.

Основная камера получила матрицу разрешением 12 Мп, а фронтальная — 8 Мп, обе с апертурой f/1.7. Рядом с селфи-камерой расположен еще один сенсор для сканирования радужки глаза, как у печально известного Galaxy Note 7. Еще одной особенностью должен стать голосовой помощник под названием Bixby, способный распознавать сложные команды и составные инструкции и запускаемый специальной кнопкой на кромке смартфона.

Аппаратной основой выступят Qualcomm Snapdragon 835 или Samsung Exynos 8895, 4 или 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 2.1 с возможностью расширения карточками microSD объемом до 256 ГБ. Аккумулятор получит емкость 3250 мАч в младшей и 3600 мАч в старшей модели, есть возможность быстрой беспроводной зарядки. Предусмотрена защита от воды.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat. Поддерживаются 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (IEEE 802.11ac/b/g/n), Wi-Fi Direct, Bluetooth, GPS, NFC, есть 3,5-мм разъем для наушников и порт USB Type-C.

Смартфоны заключены в стеклянные корпуса и будут представлены в семи расцветках, включая золотистый, серебристый, глянцевый и матовый черные, синий, лиловый и розовый.

Анонс Samsung Galaxy S8 назначен 29 марта в Нью-Йорке на мероприятии Unpacked. Ранее ожидалось, что прием предзаказов должен начаться 10 апреля, а продажи стартуют 21 апреля 2017 года, но недавно появились слухи о переносе релиза в рознице до 28 апреля. Что касается цен, то ожидается цена в 799 евро за Samsung Galaxy S8 и 899 евро за Samsung Galaxy S8 Plus, на 100 евро дороже прошлогодних Samsung Galaxy S7 и S7 edge.

Источник
Naver.com
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