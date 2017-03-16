Безрамочный Xiaomi Mi Mix появится за пределами Китая на следующей неделе

Компания Xiaomi на следующей неделе начнет продажи своего безрамочного смартфона Mi Mix за пределами Китая. Об этом сообщил профильный ресурс AndroidAuthority, узнавший новость во время мероприятия Хошимине. Да, пока речь идет о запуске Xiaomi Mi Mix во Вьетнаме. Также в марте ожидается выход в ОАЭ.





Напомним, смартфон Xiaomi Mi Mix был анонсирован в конце ноября и пока продается в Китае. Его главной отличительной чертой стал 6,4-дюймовый дисплей, у которого практически отсутствуют рамки не только с двух сторон, но и сверху. В результате, экран занимает 91,3% передней панели, что заметно больше обычного соотношения.

Поскольку кромка над экраном теперь оказалась недоступна для размещения датчиков, то вместо стандартного сенсора приближения используется ультразвуковая технология, а вместо стандартного динамика — специальная пьезоэлектрическая керамическая акустическая система. Специально созданная для Xiaomi 5-мегапиксельная фронтальная камера переместилась вниз экрана и на 50% меньше "обычной" камеры. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней панели.

Разрешение дисплея составляет 2040 x 1080 пикселей. Основная камера получила разрешение 16 Мп, фазовый автофокус и двухцветную светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 или 6 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Аккумулятор обладает емкостью 4400 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.