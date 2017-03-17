Montblanc представила смарт-часы Summit на Android Wear 2.0

Компания Montblanc, известная производством аксессуаров класса премиум, представила свои первые смарт-часы. Модель получила название Montblanc Summit и тоже относится к классу люкс. Смарт-часы разработаны совместно с Google и работают под управлением операционной системы Android Wear 2.0.

Часы получили классический внешний вид, корпус изготавливается из таких материалов, как титан и нержавеющая сталь. Циферблат защищен слегка изогнутым сапфировым стеклом, по словам производителя, впервые в мире.

Montblanc Summit оснащается 1,39-дюймовым круглым AMOLED-дисплеем с разрешением 400 x 400 пикселей, процессором Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 512 МБ оперативной и 4 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 300 мА. Часы защищены от воды и пыли по стандарту IP68. Из датчиков предусмотрены пульсомер, датчик освещенности, акселерометр, гироскоп, электронный компас, барометр. Поддерживается Wi-Fi и Bluetooth.

Цена на Montblanc Summit стартует от 890 долларов США, продажи начнутся в мае 2017 года.