ZTE рассекретила nubia Z17 с аккумулятором на 5000 мАч

Компания ZTE на официальном сайте nubia разместила тизерные картинки, раскрывающие подробности о готовящемся к выпуску смартфоне nubia Z17, который пока не был представлен официально.


Смартфон заключен в металлический корпус и получил внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч. При этом аппарат выглядит довольно тонким. ZTE nubia Z17 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный MediaTek Helio P10 , 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Судя по картинкам, ZTE nubia Z17 станет доступен по цене около 390 долларов США. Дебют может состояться 21 марта 2017 года.

Источник
GizmoChina
Теги
смартфон ANDROID ZTE ZTE nubia Z17

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