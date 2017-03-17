ZTE рассекретила nubia Z17 с аккумулятором на 5000 мАч

Компания ZTE на официальном сайте nubia разместила тизерные картинки, раскрывающие подробности о готовящемся к выпуску смартфоне nubia Z17, который пока не был представлен официально.





Смартфон заключен в металлический корпус и получил внушительный аккумулятор емкостью 5000 мАч. При этом аппарат выглядит довольно тонким. ZTE nubia Z17 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, 13-мегапиксельной основной камерой. Аппаратной основой стал восьмиядерный MediaTek Helio P10 , 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ.

Судя по картинкам, ZTE nubia Z17 станет доступен по цене около 390 долларов США. Дебют может состояться 21 марта 2017 года.