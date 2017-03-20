Qualcomm представила чип 205 Mobile Platform для недорогих 4G-телефонов

Компания Qualcomm представила сегодня платформу Qualcomm 205 Mobile Platform недорогих смартфонов и телефонов с поддержкой 4G. В ее основе лежит чип Qualcomm 205 с поддержкой 2G и 3G, с также 4G, включая технологию передачу голоса через LTE (VoLTE) и через Wi-Fi (VoWi-Fi).





В состав Qualcomm 205 входят два ядра с частотой до 1,1 ГГц, графика Adreno 304 и модем X5 LTE Cat 4 со скоростью загрузки данных до 150 Мбит/с и выгрузки - 50 Мбит/с. Поддерживаются Wi-Fi (802.11b/g/n), Bluetooth 4.1, ANT +, FM-радио, GPS, 3-мегапиксельные основные и 3-мегапиксельные фронтальные камеры, VGA-дисплеи с разрешением 480p и частотой 60 кадров в секунду, трансляция потокового HD-видео, двух SIM-карт.





При этом обеспечивается совместимость разъемов с Qualcomm Snapdragon 210 и 212. Устройства на базе мобильной платформы Qualcomm 205, как ожидается, станут доступны для пользователей во втором квартале 2017 года.