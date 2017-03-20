Sony представила доступный смартфон Xperia L1

Компания Sony Mobile Communications представила свой новый смартфон. Им стала модель под названием Xperia L1, она позиционируется производителем как "элегантный" смартфон с фирменным дизайном Sony и большим дисплеем по доступной цене.


Sony Xperia L1 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четыреъхъядерный процессор MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,4 ГГц, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной феш-памяти с возможностью расширения карточками microSDXC объемом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2620 мАч.


Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Функция Xperia Actions позволяет изменять настройки устройства и его функции в соответствии со сценариями использования, например, режим «Спокойной ночи» автоматически присвоит устройству статус «Не беспокоить», уменьшит яркость и обеспечит бесперебойную зарядку.

Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS + ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB Type-C. Размеры составляют 151 x 74 x 8,7 мм, а вес — 180 граммов. Sony Xperia L1 поступит в продажу в некоторых странах Европы, Ближнего Востока и Африки, Азии, Северной и Латинской Америки в конце апреля 2017 года. Рекомендованная цена пока не объявлена.

Источник
Sony Mobile
Теги
смартфон ANDROID SONY

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