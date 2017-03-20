Китайцы показали пару новых смартфонов nubia

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены два новых смартфона ZTE nubia, пока не представленные официально.

Один из них, с мобильным номером NX551J получил двойную камеру в стиле iPhone 7 Plus. Смартфон оснащается 5,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), восьмиядерным процессором с тактовой частотой 2 ГГц, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками объемом до 128 ГБ. При этом разрешение фронтальной камеры указано на уровне 13 Мп, а задней — 16 Мп. Аккумулятор обладает емкостью 3560 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow.

Модель NX573J явно проще. Она получила одинарную основную камеру на 16 Мп, 5,5-дюймовый TFT-дисплей с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельную фронтальную камеру, восмиядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор емкостью 2900 мАч, операционную систему Android 6.0 Marshmallow.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID ZTE TENAA ZTE Nubia

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