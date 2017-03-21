Apple анонсировала новую версию iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Компания Apple анонсировала новую вариацию своих смартфонов iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Ей стала красная версия в рамках благотворительной линейки RED, традиционно выпускаемой Apple для борьбы со СПИДом.


Полные названия звучат так: iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition. Смартфоны заключены в алюминиевый корпус красного цвета. Новые iPhone 7 и iPhone 7 Plus стану доступны для заказа в онлайн-магазине Apple и обычных розничных магазинах с пятницы, 24 марта 2017 года. Правда, в России продажи могут стартовать не в этот день, а немного позднее, но в любом случае, до конца марта.


iPhone 7 и iPhone 7 Plus (PRODUCT)RED Special Edition с памятью 128 ГБ и 256 ГБ станут доступны по цене от $749 в США и 60 990 рублей в России. Это на 100 долларов дороже "обычной" вариации с таким же объемом встроенной памяти. Часть выручки, традиционно, пойдет в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом


Источник
Apple
Теги
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