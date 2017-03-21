Apple удвоила память в iPhone SE

Одновременно с выпуском красной благотворительной версии iPhone 7 и 7 Plus, а также самого доступного iPad, компания Apple сегодня слегка обновила смартфон iPhone SE с 4-дюймовым дисплеем.


Если ранее iPhone SE предлагался с объемом встроенной флеш-памяти 16 ГБ и 64 ГБ, то теперь он будет продаваться с накопителем на 32 ГБ и 128 ГБ, то есть с вдвое большим по сравнению с продаваемыми сейчас моделями.

Продажи iPhone SE 32 ГБ и 128 ГБ начнутся в пятницу, 24 марта 2017 года. Цена, несмотря на выросший объем памяти, осталась прежней и стартует от 399 долларов в США и 32 990 рублей в России.

Источник
Apple
Теги
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