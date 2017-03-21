Fly Cirrus 11 со сменными панельками оценен дешевле 6 тысяч рублей

Торговая марка Fly сообщила о поступлении в продажу в России смартфона Fly Cirrus 11 (модельный номер FS517). Смартфон получил пару сменных в комплекте, черную и красную, может похвастаться HD-дисплеем, поддержкой работы в LTE-сетях и двух SIM карт. Рекомендованная розничная цена составляет 5 990 рублей.





Fly Cirrus 11 оснащается 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD (1280 x 720 пикселей) и стеклом 2.5D со скругленными кромками, 8-мегапиксельной основной и 2-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Spreadtrum SC9832 с частотой 1,5 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 2100 мАч.

Предусмотрены работа с двумя SIM-картами, поддержка LTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n) и Bluetooth 4.0, GPS. Работа производится под управлением ОС Android 6.0 Marshmallow. Размеры составляют 142 x 71 x 8,9 мм, а вес — 136 граммов.