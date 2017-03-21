Объявлена российская цена HTC U Ultra

Компания HTC сообщила о скором начале продаж в России смартфона HTC U Ultra. На данный момент на него открыт прием предварительных заказов.


Смартфон станет доступен до конца марта в версии с 64 ГБ встроенной флеш-памяти и защитным стеклом Gorilla Glass 5, в синем и белом цветах по цене 47 990 рублей. Позднее на российском рынке появится версия с сапфировым стеклом и 128 ГБ встроенной флеш-памяти в черном цвете.


Напомним, HTC U Ultra получил вспомогательный дисплей, как у LG V10 и LG V20, расположенный над основным. Смартфон оснащается 5,7-дюймовым основным Super LCD 5-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), защитным стеклом Gorilla Glass 5 или сапфировым стеклом (для версии на 128 ГБ), вспомогательным 2-дюймовым Super LCD 5-дисплеем с разрешением 160 x 1040 пикселей, 15-мегапиксельной фронтальной камерой, 12-мегапиксельной основной камерой UltraPixel 2 с двухцветной вспышкой, оптической стабилизацией и лазерным автофокусом, сканером отпечатков пальцев.


Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 2 ТБ. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat. Технология HTC Sense Companion изучает привычки пользователя, чтобы выдавать актуальные подсказки относительно контактов, приложений и оповещений на втором дисплее. Также производитель отмечает функцию HTC USonic, которая анализирует строение ушей пользователя с помощью звуковых импульсов и подстраивает звучание.

Поддерживаются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС, NFC, есть порт USB 3.1 Type-C, а вот 3,5-мм аудиоразъема — нет. Размеры составляют 162,41 x 79,79 x 3,6-7,99 мм, а вес — 161 грамм.

Источник
HTC
Теги
смартфон ANDROID Россия HTC HTC U Ultra

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