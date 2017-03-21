Металлический Meizu M5s на 16 ГБ появился в России

Компания Meizu сообщила о начале продаж в России смартфона Meizu M5s с 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Напомним, версия с 32 ГБ появилась на российском рынке в начале марта. Рекомендованная розничная цена за Meizu M5s с 16 ГБ составила 13 920 рублей, а с 32 ГБ — 14 990 рублей.





Meizu M5s — это недорогой смартфон в металлическом корпусе со сканером отпечатков пальцев и поддержкой сотовых сетей LTE. В Китае он продается по цене 116 долларов США за версию с 16 ГБ и 145 долларов за версию с 32 ГБ.

Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей) и 2.5D-стеклом со скругленными кромками, 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой.



Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek MT6753 с тактовой частотой 1,3 ГГц и графикой Mali-T760, 3 ГБ оперативной и 16 или 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 128 ГБ. Аккумулятор обладает емкостью 3 000 мАч с быстрой зарядкой mCharge 18w. Поддерживаются две SIM-карты, LTE и VoLTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n; 2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 4.0 LE, GPS и ГЛОНАСС.

Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм, а вес — 143 грамма. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Flyme OS 6.0.