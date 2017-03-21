Samsung Galaxy S6 edge+ начал обновляться до Android 7.0 Nougat

Судя по отзывам пользователей, смартфон Samsung Galaxy S6 edge+ начал получать обновление прошивки со свежей версией Android 7.0 Nougat. Об этом сообщил профильный ресурс GalaxyClub.


Как минимум, обновление с прошивкой G928CXXU3CQC7 вышло в Турции. В начале марта начали обновляться Samsung Galaxy S6 и S6 edge. Тогда сообщения о появлении апдейта появились от пользователей в Великобритании, Швейцарии, Германии и Италии. А на прошлой неделе вышел апдейт для Galaxy Note 5.

Напомним, в январе компания Samsung назвала список смартфонов и планшетов, которые вслед за Galaxy S7 и S7 Edge получат апдейт Android 7.0 Nougat в первой половине 2017 года. Этими устройствами станут: Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 edge, Samsung Galaxy S6 edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A с S Pen, Samsung Galaxy Tab S2 (LTE, разлоченный), Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A8.

Источник
GalaxyClub
Теги
смартфон ANDROID Samsung Android 7.0 Nougat Samsung Galaxy S6 Edge Samsung Galaxy S6 edge+

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